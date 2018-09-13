На американской заправке подростки ограбили беспомощного продавца

Американские пользователи социальных сетей поразились циничному поступку подростков на заправке в городе Оберн, штат Вашингтон — инцидент произошел 8 сентября.

На заправку вошли трое — мужчина и подростки. Оглядевшись, юноши стащили несколько сырных палочек. Продавец заметил кражу, завязалась ссора, в результате чего воришки отдали мужчине 1 доллар.

Спустя несколько секунд перенервничавший продавец упал на пол с сердечным приступом. Мужчина, бывший с подростками ушел, а юноши забрали из рук лежащего на полу работника магазина банкноту, огляделись, увидели, что касса закрыта, и вышли.

А затем вернулись и взяли несколько понравившихся товаров. И снова ушли. И опять вернулись, на сей раз подросткам удалось открыть кассовый аппарат и забрать оттуда 178 долларов.

Через три минуты случайный посетитель обнаружил беспомощного мужчину и вызвал врачей. В настоящее время пострадавший до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

Подростков пока не нашли, и полицейские, опубликовавшие видео происшествия, просят общественность помочь опознать преступников, передает РИА Новости.