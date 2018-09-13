Михэеш о высланных гражданах Турции: Санду и Нэстасе намеренно искажают эту тему в прессе

Граждане Турции были законно высланы из Молдовы, а у намеренного искажения этой темы в прессе - Кремлевский след. В этом уверен политический комментатор Роман Михэеш.

В своём анализе, опубликованном на mesaj.md, политолог привёл выдержки из Закона о режиме иностранцев в Молдове от 2010, согласно которому процедура признания граждан Турции персонами нон грата была соблюдена.

Норма допускает, что в интересах национальной безопасности иностранца могут выслать из страны и без судебного решения, если того требуют компетентные органы. Более того, аналогичные случаи были и в странах ЕС, откуда высылали иностранных граждан за предполагаемые связи со спецслужбами других государств.

«Свежий тому пример - дело гражданки Украины - Козловской, которая более 10 лет жила в Польше. Власти этой страны внесли ее в Информационную систему Шенген, запретив ей въезд на территорию ЕС в интересах национальной безопасности», - пишет Михэеш.

При этом аналитик подчеркивает, что и в случае Козловской никакого судебного решения не потребовалось. В своём анализе Михэеш проследил связь между Людмилой Козловской, подозреваемой в работе на Кремль, и ПДС с ППДП, которых ее фонд, как писали в журналистских расследованиях, финансировал. Роман Михэеш уверен, что все это объясняет, почему лидеры ППДП и ПДС намеренно искажают информацию о высланных гражданах Турции, навязывая версию о незаконности действий властей Молдовы.

«Тактика марионеток Кремля, а также религиозных экстремистских движений - выставлять себя жертвами и нападать на органы госбезопасности, в том числе через прислуживающую им прессу, блокируя работу государственных органов», - заключил Михэеш.