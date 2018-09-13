Житель Оренбурга взял в заложники женщину из-за злости на богатых

Суд рассмотрит дело против жителя Оренбурга, который из-за злости на зажиточный образ жизни жителей поселка Ростоши, взял в заложники женщину и напал на полицейского при его задержании.

В управлении следственного комитета сообщают, что инцидент произошел 3 августа 2018 года в поселке Ростоши города Оренбург. Местный житель — 36-летний мужчина, будучи пьяным, угрожая ножом и пневматическим пистолетом, удерживал 48-летнюю женщину. Прибывшие на место полицейские обезвредили злоумышленника. В момент задержания он сопротивлялся полицейским, угрожал оружием, передает РИА Новости.

"На допросе задержанный пояснил, что он гостил у знакомого в поселке и в ходе распития спиртных напитков очень разозлился на то, что жильцы соседних домов ведут зажиточный образ жизни, вышел на улицу с пистолетом в руках и стал стрелять по воротам домов и в различные стороны. Так же он выстрелил в припаркованный автомобиль", — сообщает следствие. При этом мужчина не ожидал, что владелец автомобиля не предъявит ему претензий, так как имеет большой уровень доходов.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статьям "незаконное лишение человека свободы с применением оружия" и "угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей".

"В ходе следствия обвиняемый вину в инкриминируемом деянии признал полностью, раскаялся, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы дела направлены в суд", — сообщает СК по области.