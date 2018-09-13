В Германии задержали подростка, планировавшего теракт близ Франкфурта

Полиция в Германии задержала 17 летнего подростка, который планировал совершить теракт с использованием взрывчатки в регионе Рейн-Майн, сообщила телерадиокомпания Hessischer Rundfunk со ссылкой на прокуратуру Франкфурта.

Спецподразделения управления уголовной полиции земли задержали предполагаемого исламиста 1 сентября городе Флорштадт. По данным прокуратуры, подросток "планировал теракт с исламистским мотивом в регионе Рейн-Майн с использованием высоковзрывчатого вещества".

Прокуратура сообщила, что речь идет о гражданине Германии, 2 сентября он предстал перед следственным судьей в Фридберге. Судья выдал ордер на арест и постановил заключить подозреваемого под стражу в СИЗО. Подозреваемый в ходе допроса признался, что планировал устроить теракт.

Приготовления подозреваемый начал еще давно, сообщила прокуратура. Он нашел инструкцию по изготовлению взрывного устройства и пытался заказать необходимые химикаты в интернете. Незначительное их количество полиция обнаружила в ходе обыска в его доме, передает РИА Новости.