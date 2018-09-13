Еврокомиссия настаивает на окончании пограничного контроля внутри ЕС

Европейская комиссия настаивает на прекращении пограничного контроля внутри Европейского Союза. Об этом заявил в интервью газетам медиагруппы Funke в четверг, 13 сентября, комиссар ЕС по миграции Димитрис Аврамопулос.

По его словам, следует "как можно скорее вернуться к нормальному принципу действия" Шенгенского соглашения.

Аврамопулос намерен 13 сентября представить в Брюсселе детали предложения Еврокомиссии по миграционной политике. Шенгенское соглашение еврокомиссар назвал "одним из крупнейших достижений европейской интеграции". Новые предложения будут способствовать защите соглашения, считает он. "У нас нет необходимости когда-нибудь построить "крепость Европу", - подчеркнул комиссар ЕС.

В настоящее время пограничный контроль действует на границе Германии и Австрии, отмечает dw.com. Контроль за собственными границами в Евросоюзе также осуществляют Франция, Дания, Швеция и Норвегия, которая не входит в состав ЕС, но является членом Шенгенского пространства. Власти этих стран объясняют подобный шаг желанием гарантировать безопасность на фоне миграционного кризиса.