Эксперт IDIS Viitorul: Экономические реформы повышают инвестиционную привлекательность Молдовы

Экономические реформы повышают инвестиционную привлекательность Молдовы. Такое мнение в эфире Europa Liberă высказал эксперт IDIS Viitorul Виорел Киврига.

"В том, что касается заинтересованности региональных инвесторов, прогресс очевиден в Оргееве, Комрате, других населенных пунктах. Результаты реформ могут быть пока незаметны, но их значение очень велико", - заявил программный директор IDIS Viitorul Виорел Киврига.

Ранее другой эксперт института Viitorul Вячеслав Ионицэ заявил, что объем экспорта к концу года достигнет рекордной отметки в три миллиарда долларов. По статистике, основным рынком сбыта остается Евросоюз - на него приходится 69% внешних поставок.