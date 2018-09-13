Почти треть произведенных в Молдове яиц в этом году отправили в Ирак

Куриные яйца из Молдовы теперь экспортируются и в Ирак. В эту страну продали почти треть от произведенного с начала года объема. А он составляет почти 194 миллиона штук. Такие данные представило Агентство продовольственной безопасности.

Между тем молдавские птицеводы ищут возможности расширения экспорта в страны Евросоюза. Для этого необходимо строго соответствовать требованиям качества и продовольственным стандартам ЕС. Государству со своей стороны предстоит реорганизовать лаборатории и обеспечить эффективный контроль качества. По данным Минэкономики, на ЕС в прошлом году пришлось 65% общего объема экспорта. Выход на европейский рынок продукции молдавских птицеводов позволит увеличить этот показатель на 15%. В прошлом году в Молдове было произведено почти 16 тысяч тонн мяса птицы.

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