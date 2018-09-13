В Греции скала рухнула на популярный пляж, есть пострадавшие

В Греции обрушилась скала на популярном пляже Навайо на острове Закинф, пострадали семь человек.

Отмечается, что небольшой пляж Навайо – достопримечательность Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.

На видео видно, как в море падает скала и отдыхающие разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок, передает korrespondent.net.

Утверждается, что люди серьезно не пострадали. Большинству из них, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины.