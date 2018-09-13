Археологи нашли самый древний рисунок на данный момент: ему 73 тысячи лет

В Южноафриканской Республике местные и европейские археологи обнаружили фрагмент рисунка, которому около 73 тысяч лет. Об этом сообщает Nature.

Находка была обнаружена во время раскопок в пещере Бломбос. На камне отчетливо видны линии, выведенные вручную красной краской, передает korrespondent.net.

Булыжник является фрагментом большой отшлифованной плиты силькрета. На нее и был нанесен абстрактный рисунок. Узор создан из множества наклонных лини с помощью куска охры.

Обнаружить изображение человека или животных ученым не удалось. Значение рисунка установить не удается. На данным момент данный рисунок является самым древним примером письма и рисования, созданным представителями древнего человека.