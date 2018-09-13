За похищение и пытки подростка двое мужчин получили условный срок

Два похитителя подростка, которые избивали и пытали свою жертву, получили пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Такое решение вынес Близнюковский районный суд Харьковской области. Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

По данным правоохранителей, преступление было совершено 23 мая, когда осужденные приехали к потерпевшему домой, силой усадили его в машину и вывезли в безлюдное место. Далее они начали избивать школьника и требовали, чтобы тот признался в совершении преступления, а когда парень попытался сбежать, один из похитителей плоскогубцами сжал его ухо.

Издевательства продолжались около часа – до тех пор, пока подросток не потерял сознание. После этого похитители, бросив свою жертву, уехали. Позже медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга и многочисленные ссадины.

Мужчинам грозило наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет - за незаконное удержание человека и пытки, совершенные группой лиц. Однако, во время судебного заседания обвиняемые признали свою вину и суд приговорил их к пяти годам лишения свободы, но тут же смягчил решение, назначив обвиняемым вместо реального наказания по три года испытательного срока.

Приговор пока не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования, сообщает korrespondent.net.