Администратор фитнес-центра в Новосибирске ночью отбила 20-летнюю студентку от двух пьяных грабителей, которым пришлось ретироваться.
В минувшую среду в популярном в Новосибирске паблике АСТ-54 соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение о том, что ночью 20-летнюю студентку пытались ограбить двое пьяных мужчин, а увидевшая это с балкона 27-летняя женщина-тренер по бодибилдингу, выйдя во двор, вступила в драку с открывшими стрельбу из пневматического пистолета мужчинами, сломала им челюсть и ребра. Информация вызвала резонанс в социальных сетях и СМИ.
"Все произошло ночью. Я услышала, что во дворе какой-то скандал, а так как у нас тихий район, это было что-то из ряда вон выходящее. Вышла на балкон и увидела мужчину, который тянул девушку и пытался что-то у нее отобрать. При этом прохожие не реагировали, а машины проезжали мимо", — рассказала РИА Новости Екатерина Швалюк.
Женщина пояснила, что спустилась во двор, увидела двоих мужчин, попросила их отстать от девушки, но те начали ругаться, а один, достав пистолет, стал стрелять ей по ногам.
"Мне удалось выбить пистолет. Мне бы это не удалось, если бы они были трезвыми, но они, как я считаю, были очень сильно пьяными. Я прекрасно видела, что они не очень уверенно стоят на ногах. Завязалась драка: дала одному, второму…", — сказала собеседница.
Швалюк сообщила, что никакими особыми навыками борьбы или других единоборств не владеет, кроме "опыта неудачного девятилетнего брака". Она также сказала, что работает администратором одного из фитнес-центров в Советском районе Новосибирска, а не тренером, хотя и имеет соответствующее образование. Со студенткой РИА Новости связаться не удалось.
В свою очередь, представитель ГУМВД по Новосибирской области сообщил РИА Новости, что в связи с описанным инцидентом заявлений от граждан в полицию не поступало, как и сообщений о полученных травмах из медицинских учреждений города.
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Колумнист "КП" в Молдове