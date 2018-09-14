Очередные новоселы в рамках программы Prima Casă. ВИДЕО

Очередные новоселы в рамках программы Prima Casă. Супруги Георгицэ приобрели двухкомнатную квартиру в столичном секторе Ботаника. Александра работает акушеркой в Институте матери и ребенка, а Виталий преподает в полицейской академии. Последние 14 лет семья снимала жилье.

"Мы давно планировали купить, но не было возможности. А благодаря программе Prima Casă, и тому что государство гарантирует 90% кредита, для нас это стало возможным", - рассказал для publika.md преподаватель Полицейской академии Виталий Георгицэ.

Супруги рады, что им представилась возможность купить квартиру и для этого не потребовалось уезжать на заработки за границу.



"Я очень люблю свою семью. У меня душа болит, как представлю, что могла оставить ребенка, даже с бабушкой и дедушкой", - сказала акушерка Александра Георгицэ.

Квартира супругам Георгицэ обошлась в 39 тысяч евро. Кредит они взяли на 15 лет.

"Мы четыре тысячи леев платили за аренду. На это уходила вся зарплата жены. А сейчас должны будем выплачивать в месяц по пять тысяч леев, почти так же выходит. Но разница в том, что мы будем платить теперь за свою квартиру", - сказал преподаватель Полицейской академии Виталий Георгицэ.

Больше всего покупке квартиры обрадовалась дочь супругов Георгицэ. Девятилетняя Александра рада, что теперь у нее будет своя комната.

В гостях у новоселов побывал министр внутренних дел Александр Жиздан. Он подарил семье телевизор.

"Я радуюсь вместе с ними. Вспомнил молодость, когда я с семьей получил свою первую квартиру. Я разделяю это счастье с семьей Виталия", - поделился министр внутренних дел Александр Жиздан.

До сих пор участниками правительственной программы стали 379 семей. 318 приобрели жилье в рамках первого этапа программы, еще 24 в рамках Прима касэ-2, предназначенной для бюджетников, и 37 стали участниками третьего этапа программы, рассчитанной на семьи с детьми. Общая сумма предоставленных займов превысила 161 миллион леев. А сумма госгарантий - 80 миллионов.