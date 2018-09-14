Судно под флагом Молдовы, которое перевозит пшеницу, село на мель в порту Азова

В порту Азова в Ростовской области на мель село грузовое судно под флагом Молдовы. Сухогруз «Сормовский-123» остановился в акватории 13 сентября около полуночи.

По данным издания DonDay Азов, на входе в Азово-Донской морской канал судно попало в полосу тумана. После этого сухогруз уклонился влево и сел на мель.

Известно, что в трюмах находится свыше 3,2 тысячи тонн пшеницы. В спасательно-координационном центре отметили, что пострадавших и загрязнения окружающей среды нет.