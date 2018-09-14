Хакер взломал онлайн-казино и 24 раза сорвал джекпот

Хакер, использующий ник runningsnail, сорвал 24 раза подряд джекпот в онлайн-казино DEOSGames. Киберпреступник воспользовался уязвимостью системы, что позволило ему совершить нападение на инфраструктуру казино. Об этом отмечено в Twitter-аккаунте DEOSGames.

Сразу же после получения выигрыша он покинул платформу. Известно также, что свой аккаунт runningsnail хакер создал накануне совершенной атаки. В целом он выиграл почти 24 тысячи долларов в валюте платформы EOS. При этом большую часть выигрыша он еще не успел вывести со счета.

Представители онлайн-казино отметили, что это нападение было для них полезным уроком, передает korrespondent.net.

"Это был хороший стресс-тест и мы значительно улучшились", - отметили представители компании.