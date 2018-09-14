Ураган Флоренс достиг побережья США

Мощный ураган Флоренс достиг восточного побережья США. Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина оказались затоплены, без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек.

Сейчас урагану Флоренс присваивают вторую категорию, а не четвертую, как это было в начале недели, но власти просят жителей региона быть осторожными.

Синоптики прогнозируют, что ситуация ухудшится, когда ураган будет двигаться по суше. По прогнозу, удар Флоренс может привести к сильному наводнению с высотой воды более четырех метров.

Скорость ветра сейчас составляет около 155 километров в час, отмечает korrespondent.net.

Напомним, Флоренс может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на юго-восток США за последние 60 лет. Особую опасность ураган представляет для штатов Северная и Южная Каролина, а также для Вирджинии, где миллионы жителей готовились к удару стихии.