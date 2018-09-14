Facebook начал проверять фото и видео на подлинность

Крупнейшя социальная сеть в мире Facebook начала проверять фотографии и видео на достоверность. Об этом в корпоративном блоге в четверг, 13 сентября, сообщила менеджер компании по продуктам Антония Вудфорд.

По ее словам, уже сегодня компания расширяет проверку фактов для фотографий и видео для всех своих 27 партнеров в 17 странах по всему миру, передает korrespondent.net.

"Это поможет нам быстрее выявить и принять меры против большего количества дезинформации", – отметила Вудфорд.

Отмечается, что создана самообучающаяся модель, которая использует различные сигналы вовлеченности для выявления потенциально ложного контента. К примеру, обратную связь от пользователей соцсети. Такие фото и видео материалы будут передаваться экспертам для проверки фактов подлинности.

Прежде подобная практика действовала лишь в отношении текстовых публикаций. Компания "активно работает над новыми технологиями", чтобы "разобраться с иными формами дезинформации", подчеркнула Вудфорд.