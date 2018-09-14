В Нигерии боевики Боко Харам захватили город

В Нигерии боевики из террористической группировки Боко Харам захватили город Гудумбали на севере страны. Погибли по меньшей мере восемь человек, сообщает издание The Christian Post.

При этом тысячи жителей города начали массово бежать в соседние населенные пункты, передает korrespondent.net.

Отмечается, что захват Гудумбали – это первая большой победой Боко Харам после двух лет постоянных поражений. Глава Современной консалтинговой группы по безопасности Нигерии Ян Сент-Пьер заявил, что эта атака продемонстрировала растущую силу группировки, которая является африканским подразделением ИГИЛ.

"В последние месяцы они нападали на все более крупные и важные объекты с большей частотой и успехом. Вероятно, ситуация еще более усложнится", – заявил Сент-Пъер.

Напомним, в начале сентября боевики Боко Харам напали на военную базу на северо-востоке Нигерии и убили около 30 военнослужащих. Бой длился два часа, пока на помощь военным не прибыла авиация.