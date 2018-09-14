SpaceX выбрала первого туриста для полета вокруг Луны

Американская космическая компания Илона Маска SpaceX выбрала первого человека, которого отправит в качестве туриста в полет вокруг Луны на борту космического корабля Big Falcon Rocket (BFR). Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter в пятницу, 14 сентября.

"SpaceX подписала контракт с первым в мире частным пассажиром, который полетит вокруг Луны на борту нашего BFR. Это – важный шаг на пути к обеспечению доступа для людей, которые мечтают о путешествии в космос", – говорится в сообщении.

Компания добавила, что 17 сентября объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос.

Планируемая дата полета пока тоже неизвестна. Ранее в SpaceX заявляли, что хотят совершить полет с двумя пассажирами вокруг Луны до конца 2018 года. Но позже компания перенесла сроки запуска, напоминает korrespondent.net

За всю историю на Луне побывали только 24 человека – все американцы – в рамках программы Аполлон. С 1972 года никто не совершал посадку на спутник Земли.