Три тысячи детей не ходят в школу, потому что не были привиты от кори

Около 3 тысяч учеников не могут посещать занятия, потому что они не были привиты от кори. При этом ещё почти 2 тысячи человек сделали прививки, но две недели проведут дома. Руководители учебных заведений пытаются убедить оставшихся родителей вакцинировать своих детей.

Между тем за последние шесть дней ситуация с вирусом стабилизировалась, не было зарегистрировано ни одного нового случая болезни, передает canal3.md. По данным минздрава, к 12 сентября был подтвержден 281 случай заболевания корью. Последний был зарегистрирован 7 сентября. Наиболее сложная ситуация наблюдается в районах: Чадыр-Лунга, Вулканешты, Унгены и Тараклия. По всей стране все еще действует оранжевый код опасности в связи с распространением вируса.

Комментарии

Другие новости