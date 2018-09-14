Мэрия планирует построить 150 новых площадок для сбора мусора: огороженных, с крышей, сеткой и бетонным основанием, и, конечно же, новыми баками.
Программа была запущена в 2016 году, но приостановилась полгода назад. Уже до конца месяца новые площадки обещают обустроить по 35 адресам. Первым стал двор по улице Лупу, сообщает canal3.md.
"Работаем в три этапа, сначала устанавливаем платформу, укрепляем на ней металлический каркас. Размер стандартный, места для строительного мусора или чего -то объемного не хватит, и для бездомных тоже", сообщил подрядчик Станислав Рошкован.
Для жильцов дома новая площадка стала сюрпризом. Теперь волнуются, что бы она не стала объектом поклонения вандалов. А в центре города площадки для сбора мусора планируют спрятать под землей. Идею подсмотрели за границей.
"Эти платформы в центре города спрячут подальше от чужих глаз, у нас ведь много гостей. Конечно, придется докупать оборудование для предприятия Аутосалубритате, чтобы они могли обслуживать такие мусоросборники под землей", - отметил глава жилищно-коммунального управления Ион Бурдюмов.
Мэрия Кишинева внедряет проект вместе с министерством регионального развития. В целом он предполагает обустройство 518 платформ. Обойдется это в 27 миллионов леев.
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Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове