В Кишиневе построят 150 новых площадок для сбора мусора

Мэрия планирует построить 150 новых площадок для сбора мусора: огороженных, с крышей, сеткой и бетонным основанием, и, конечно же, новыми баками.

Программа была запущена в 2016 году, но приостановилась полгода назад. Уже до конца месяца новые площадки обещают обустроить по 35 адресам. Первым стал двор по улице Лупу, сообщает canal3.md.

"Работаем в три этапа, сначала устанавливаем платформу, укрепляем на ней металлический каркас. Размер стандартный, места для строительного мусора или чего -то объемного не хватит, и для бездомных тоже", сообщил подрядчик Станислав Рошкован.

Для жильцов дома новая площадка стала сюрпризом. Теперь волнуются, что бы она не стала объектом поклонения вандалов. А в центре города площадки для сбора мусора планируют спрятать под землей. Идею подсмотрели за границей.

"Эти платформы в центре города спрячут подальше от чужих глаз, у нас ведь много гостей. Конечно, придется докупать оборудование для предприятия Аутосалубритате, чтобы они могли обслуживать такие мусоросборники под землей", - отметил глава жилищно-коммунального управления Ион Бурдюмов.

Мэрия Кишинева внедряет проект вместе с министерством регионального развития. В целом он предполагает обустройство 518 платформ. Обойдется это в 27 миллионов леев.