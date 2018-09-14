"Это было похоже на Армагеддон": в пригородах Бостона взорвался бытовой газ в десятках домов

Взрыв бытового газа спровоцировал пожары в десятках домов в окрестностях Бостона, в результате чего один человек погиб и по меньшей мере 25 серьезно пострадали.

Инцидент произошел в 45 километрах к северу от Бостона в трех пригородах - Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. Сотни человек эвакуированы, в регионе отключены газ и электричество, сообщает ВВС.

"Я состою на службе уже 39 лет, но ни разу еще не видел ничего подобного", - сказал командир пожарной части Андовера Майкл Мансфилд. По его словам, картина, представшая пожарным, походила на Армагеддон.

В местные больницы были доставлены 25 человек с ожогами различной степени и респираторными проблемами. Медики сообщают, что состояние некоторых пострадавших весьма серьезно. Погибший - 18-летний Леонел Рондон. Он умер в своей машине, когда на крышу упал дымоход, оторвавшийся в результате взрыва внутри дома. По словам его родных, вместе с юношей в машине было двое его друзей. Они не пострадали.

По официальным данным, всего вспыхнуло около 80 пожаров и произошло несколько взрывов. Первые звонки в службы спасения начали поступать в 16:30 по местному времени. Пожарные считают, что трагедия произошла из-за повышения давления в главном газопроводе, принадлежащем компании Columbia Gas.

В ночь на пятницу губернатор штата Массачусетс объявил, что произошедшее относится к категории инцидентов, угрожающих общественной безопасности, но заверил, что ситуация под контролем.В компании NiSource, чьим дочерним предприятием является Colombia Gas, выразили соболезнования родственникам погибшего и пообещали помочь пострадавшим.

Специалисты компании вместе с пожарными и полицейскими обходят дома, чтобы убедиться, что людям и их имуществу больше ничто не угрожает.