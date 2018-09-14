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Парламент Испании принял решение перезахоронить останки Франко
// фото: korrespondent.net
11:39, 14 Sep 2018
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Парламент Испании проголосовал за эксгумацию останков диктатора Франсиско Франко из мавзолея в Долине Павших под Мадридом, где захоронены жертвы Гражданской войны 1936-1939 годов. Об этом сообщает Reuters в четверг, 13 сентября.

Отмечается, что 176 депутатов проголосовали за инициативу, 165 воздержались, еще двое высказались против. Социалистическое правительство надеется, что решение успокоит общество, для которого правление диктатора-фашиста до сих пор остается травмой.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал решение парламента "историческим", передает korrespondent.net.

"Справедливость. Память. Достоинство. Сегодня Испания совершила исторический шаг для восстановления прав жертв франкизма. Сегодня наша демократия стала лучше", – написал он в Twitter.

Франсиско Франко – один из организаторов военного переворота 1936 года, который привел к гражданской войне между республиканцами и националистами в Испании. Возглавив антиреспубликанские силы, после победы в войне он получил полный контроль над страной, установив правый авторитарный режим, известный как Франкистская Испания.




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