General Motors отзывает больше миллиона авто из-за проблем с рулем

Автомобильный концерт General Motors (GM) отзывает порядка 1,2 миллиона автомобилей по всему миру из-за проблем с работой усилителя руля, сообщает Reuters.

В число отозванных машин войдут ряд моделей пикапов и внедорожников Chevrolet, GMC и Cadillac 2015 года выпуска, передает korrespondent.net

Концерн получил жалобы о 30 авариях и двух случаях травм. Однако неполадки в работе усилителя руля не стали причиной ДТП, повлекших за собой смерть водителей.



Проблема может вызвать сложности в управлении автомобилем, особенно на низких скоростях, что может увеличить риск столкновения. Дилеры GM обновят программное обеспечение электронного модуля усилителя руля для обладателей неисправных авто.