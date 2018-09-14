Кражи и шантаж на поток: задержаны подозреваемые в похищении 160 номерных знаков

Двое жителей Сорокcкого района похищали номерные знаки, а затем вымогали за них деньги - по тысяче леев. Подозреваемых задержали.

Следствие установило как минимум 160 таких случаев в Кишиневе и Бельцах, а также в Дрокиевском, Сорокском, Рышканском, Сынжерейском, Теленештском, Оргеевском, Хынчештском, Тараклийском и Чимишлийском районах. Часть похищенных номерных знаков удалось найти. Их вернут владельцам.

Как сообщили в Генинспекторате полиции, подозреваемые признали свою вину. Были заведены уголовные дела по статьям о краже и шантаже. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет, с выплатой штрафа в размере от 42 000 до 67 500 леев. Сейчас они помещены под стражу на 72 часа.

Пострадавших автовладельцев просят позвонить на экстренный номер 112 или обратиться в полицию.