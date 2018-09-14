Дорин Киртоакэ предлагает Майе Санду и Андрею Нэстасе вместе пройти "фильтр неподкупности"

Вице-председатель Либеральной партии (ЛП), бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что готов пройти "фильтр неподкупности", предложенный Майей Санду.

Наряду с этим экс-градоначальник хочет, чтобы и лидеры ПДС с ППДП - Майя Санду с Андреем Нэстасе тоже прошли такую проверку, пишет Ziarulnational.md.

"Я жду приглашения от Майи Санду для прохождения этого фильтра. И я пойду. Сейчас наше общение с Майей Санду происходит посредством писем. Я спросил ее, где могу пройти этот фильтр. В своем ответе она попросила, чтобы я предоставил ей список от ЛП. Но я говорил ей о себе лично, не нужно цепляться к другим людям. Я готов в любое время пойти на этот фильтр. Но я приглашаю и их пройти этот тест, хочу посмотреть, как они ответят на некоторые вопросы. Например о рейдерской атаке в 2005 на Victoriabank. Или о голосовании в правительстве по "краже миллиарда", - заявил Киртоакэ в передаче на телеканале N4.

Либерал считает, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не новые люди в политике, а потому он не согласен, когда в отношении них говорят, что "наступили новые времена, когда нужны новые люди".

"В 2007, когда я стал мэром Кишинева, один из них был в альянсе с Плахотнюком - они вели совместный бизнес. Цопа, Цопа и его посаженный сын. А вторая - работала в Министерстве экономики и была подчиненной Додона. Тогда я боролся с коммунистическим режимом. Его брат был с коммунистическим режимом заодно и выгонял журналистов с Euro TV и Antena C. Это было не в прошлом веке. И если уж говорить о новых временах и новых людях, тогда нам нужно свергнуть абсолютно всех, кто занимал какие-либо административные должности. И пусть придет молодежь", - аргументировал Киртоакэ.

Говоря о "фильтре неподкупности", бывший мэр добавил, что это "абсурд" и политическая безответственность.

"Для меня пройти такой фильтр - не проблема. Но я хочу увидеть тех людей, которые будут меня судить, если уж до такого дошло. То, что происходит сейчас, абсурдно. Любая партия и любой партийный лидер должен быть ответственен за предлагаемых им людей. И если с каким-либо кандидатом что-то не так, пресса тут же набросится. Это все искусственно, это ширма для того, чтобы не брать на себя ответственность. Вместо того, чтобы мне прямо ответить, пойдем ли мы вместе на выборы, меня отправляют на этот фильтр. Это не взрослый поступок, оппозиция, которая хочет выиграть выборы, так себя не ведет. Когда ты не берешь на себя ответственность за решения, тогда у тебя недостаточно качеств для свержения режима и победы. Максимум, что ты можешь сделать, - стать парламентской оппозицией и еще четыре года критиковать власть", - считает Киртоакэ.

Вице-председатель ЛП уверен, что единственная возможность выиграть предстоящие выборы - объединение всех демократических сил.

"Только так мы вселим веру в простых людей в то, что перемены возможны. За последние месяцы было видно, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не справляются самостоятельно, так же, как и мы, или кто-либо другой сам бы не смог", - заключил Дорин Киртоакэ.