Вице-председатель Либеральной партии (ЛП), бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что готов пройти "фильтр неподкупности", предложенный Майей Санду.
Наряду с этим экс-градоначальник хочет, чтобы и лидеры ПДС с ППДП - Майя Санду с Андреем Нэстасе тоже прошли такую проверку, пишет Ziarulnational.md.
"Я жду приглашения от Майи Санду для прохождения этого фильтра. И я пойду. Сейчас наше общение с Майей Санду происходит посредством писем. Я спросил ее, где могу пройти этот фильтр. В своем ответе она попросила, чтобы я предоставил ей список от ЛП. Но я говорил ей о себе лично, не нужно цепляться к другим людям. Я готов в любое время пойти на этот фильтр. Но я приглашаю и их пройти этот тест, хочу посмотреть, как они ответят на некоторые вопросы. Например о рейдерской атаке в 2005 на Victoriabank. Или о голосовании в правительстве по "краже миллиарда", - заявил Киртоакэ в передаче на телеканале N4.
Либерал считает, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не новые люди в политике, а потому он не согласен, когда в отношении них говорят, что "наступили новые времена, когда нужны новые люди".
"В 2007, когда я стал мэром Кишинева, один из них был в альянсе с Плахотнюком - они вели совместный бизнес. Цопа, Цопа и его посаженный сын. А вторая - работала в Министерстве экономики и была подчиненной Додона. Тогда я боролся с коммунистическим режимом. Его брат был с коммунистическим режимом заодно и выгонял журналистов с Euro TV и Antena C. Это было не в прошлом веке. И если уж говорить о новых временах и новых людях, тогда нам нужно свергнуть абсолютно всех, кто занимал какие-либо административные должности. И пусть придет молодежь", - аргументировал Киртоакэ.
Говоря о "фильтре неподкупности", бывший мэр добавил, что это "абсурд" и политическая безответственность.
"Для меня пройти такой фильтр - не проблема. Но я хочу увидеть тех людей, которые будут меня судить, если уж до такого дошло. То, что происходит сейчас, абсурдно. Любая партия и любой партийный лидер должен быть ответственен за предлагаемых им людей. И если с каким-либо кандидатом что-то не так, пресса тут же набросится. Это все искусственно, это ширма для того, чтобы не брать на себя ответственность. Вместо того, чтобы мне прямо ответить, пойдем ли мы вместе на выборы, меня отправляют на этот фильтр. Это не взрослый поступок, оппозиция, которая хочет выиграть выборы, так себя не ведет. Когда ты не берешь на себя ответственность за решения, тогда у тебя недостаточно качеств для свержения режима и победы. Максимум, что ты можешь сделать, - стать парламентской оппозицией и еще четыре года критиковать власть", - считает Киртоакэ.
Вице-председатель ЛП уверен, что единственная возможность выиграть предстоящие выборы - объединение всех демократических сил.
"Только так мы вселим веру в простых людей в то, что перемены возможны. За последние месяцы было видно, что Майя Санду и Андрей Нэстасе не справляются самостоятельно, так же, как и мы, или кто-либо другой сам бы не смог", - заключил Дорин Киртоакэ.
Комментарии
- Михэеш о высланных гражданах Турции: Санду и Нэстасе намеренно искажают эту тему в прессе
- Гимпу: Майя Санду голосовала за Канду. Не надо обманывать народ
- Члены кабмина отправятся в США на сессию Генассамблеи ООН
- Джеймс Петтит подметил, что процесс евроинтеграции неумолимо замедлился
- Парламентская комиссия по внешней политике утвердила кандидатуру посла Молдовы в Швейцарии
- Павел Филип отдал дань памяти жертвам трагедии 11 сентября
- Чтобы выдворить людей со своей территории, государству достаточно счесть, что они представляют риск
- Назначен новый глава Миссии ОБСЕ в Молдове
- Первые лица РМ отреагировали на дело о семи турецких гражданах, высланных из страны
- Премьер-министра Украины пригласили посетить Кишинев
- В Елисейском дворце представили новый герб Франции
- В Петербурге многодетные супруги выращивали для себя марихуану на балконе
- Туристы застряли на необитаемом острове из-за дырявого плота
- С начала года в центре столицы демонтировали более 100 уличных торговых точек
- Новые наказания для водителей-нарушителей: когда вступят в силу изменения
- В Греции скала рухнула на популярный пляж, есть пострадавшие
- В столице разоблачили основателей "бизнеса" по оказанию секс-услуг
- Жительница Новосибирска отбила студентку у пьяных грабителей
- Археологи нашли самый древний рисунок на данный момент: ему 73 тысячи лет
- За похищение и пытки подростка двое мужчин получили условный срок
- Кадры аварии кортежа президента Игоря Додона. ВИДЕО
- Bloomberg: американские богачи строят бункеры в Новой Зеландии
- В Одессе две девушки напали с ножом на туриста
- Житель села Трифешть прокомментировал побег супруги с деньгами из тайника
- Операция по задержанию сирийцев, подозреваемых в извлечении выгоды из влияния: они пытались подкупить чиновников из Молдовы. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Вероятна новая романтическая связь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Неудачный день для секса. Вечером ждите приятных гостей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Исключительно плодотворный рабочий день. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Активный, творческий день. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День вряд ли будет богат событиями. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Смело назначайте свидания.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове