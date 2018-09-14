Министерство иностранных дел обратилось с предупреждением к гражданам

Посольство Молдовы в Греции обратилось к гражданам, которые находятся или намерены отправиться в эту средиземноморскую страну.

Дипредставительство информирует, что в Греции сохраняется высокая пожарная опасность 4 класса (по пятибалльной шкале) на островах Хиос, Самос, Икария, Родос, Кос и Калимнос. Об этом было объявлено греческим министерства гражданской защиты.

Пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции уточняет, что граждане РМ, оказавшиеся в трудной ситуации, могут обратиться в посольство Молдовы в Греции по номеру горячей линии +30 699 793 9458.