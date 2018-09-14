Moldova Open Cup: в Кишинев приехали лучшие армрестлеры мира

Лучшие армрестлеры мира приехали в Кишинев для участия в крупном международном турнире "Moldova Open Cup". Среди них легенда мирового армрестлинга Джон Брзенк. 54-летний американец входит в Книгу рекордов Гиннесса. За время своей профессиональной карьеры Брзенк в течение 25 лет подряд оставался непобедимым.

Еще одно громкое имя - многократный чемпион мира американец Эндрю Родс по прозвищу Кобра.

"Мы гордимся, что приехали в Молдову и участвуем в таком турнире. Уверен, что Молдова войдет в число мировых держав в армрестлинге, а мы поможем ей в этом. Я обещаю", - заявил армрестлер Эндрю Родс.

Приехали в Кишинев и действующий лидер мирового армрестлинга украинец Андрей Пушкарь, а также один из самых титулованных армрестлеров Трэвис Баджент из Соединенных Штатов.

В турнире, организованном Молдавской федерацией армрестлинга, заявлено 300 спортсменов из 18 стран в пяти весовый категориях. Призовой фонд - 70 тысяч евро.

"Призовые за первое место в стандартных категориях - 2 тысячи евро. Победитель "Open" получит 10 тысяч евро. Общий призовой фонд - 70 тысяч евро, чего еще не было в истории этого вида спорта", - президент Молдавской федерации армрестлинга Марсел Дарие.

Вишенкой на торте станет супердуэль Джон Брзенк - Трэвис Баджент.

Турнир по армрестлингу "Moldova Open Cup" пройдет в пятницу в кишиневском легкоатлетическом манеже. За день до старта легенды мирового армрестлинга провели семинар и поделились опытом со спортсменами из нашей страны.