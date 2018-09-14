За границу с боеприпасами: житель Молдовы собрался в Украину с патронами, но их нашли на границе

В багажнике одного из пересекающих границу автомобилей сотрудники пункта пересечения границы "Тудора" обнаружили 166 охотничьих патронов.

Решение тщательнее проверить автомобиль Lexus 68-летнего гражданина Молдовы, который выезжал за рубеж, было принято на основании оперативной информации. В результате в багажнике были найдены 166 патронов 12-го калибра. Водитель не смог предъявить сопроводительные документы на всю партию боеприпасов, подтверждающие законность их хранения. В ходе допроса гражданин Молдовы заявил, что ехал в Украину поохотиться с друзьями и якобы не знал о правилах провоза товаров через государственную границу, передает noi.md. Патроны были изъяты в соответствии с законодательством и переданы на экспертизу. В то же время гражданину Молдовы было разрешено пересечь границу и он продолжил путь.

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