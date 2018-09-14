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Россиянин нашел клад времен Николая II, но во время экспертизы он таинственно исчез
// фото: vesti.ru
12:28, 14 Sep 2018
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Житель Курска во время ремонта своего дома обнаружил золотые монеты времен Николая II – то, что скопила когда-то его бабушка-гувернантка. Обрадованный мужчина отнес деньги в полицию на экспертизу, но клад таинственно исчез.

Стеклянную бутылку с золотыми монетами житель Курска нашел под полом, в старой пристройке своего дома. С самого начала он был уверен: это наследие его бабушки. "Моя бабушка 1803 года рождения была гувернанткой, шила, лечила людей. И люди все несли да несли, несли да несли", — говорит Александр Снегирев.

Накопила бабушка-гувернантка золотых 260 монет времен Николая II, передает Вести.ру.

Эксперт говорит, что там примерно 8,5 граммов золота, и это составляет львиную долю цены. По его словам, на сегодняшний момент, если монета в нормальном качестве и не слишком потертая, она стоит 24-27 тысяч рублей.

По самым скромным подсчетам, получается больше 6 миллионов рублей. Продавать такие монеты можно, но наследник сначала решил отнести находку в отделение полиции.

Александр Снегирев рассказывает, что в полиции ему пообещали через 10 дней вернуть клад, если они не краденые и на них "нет крови". С тех пор прошло 6 лет. Клад Александру так и не вернули. Его признали культурно-исторической ценностью. Как выяснилось необоснованно.

"По заключению эксперта, редких экземпляров не было. Они имеют свободное хождение. Выпущены многомиллионными экземплярами, выставлены на интернет-аукционах", — говорит адвокат Алексей Наумов. По его словам, специалист в областном краеведческом музее в принципе не имел права решать, культурное наследие эти монеты, или нет.

Но в любом случае, даже если действительно клад представляет историческую ценность, тогда он переходит государству, а нашедший имеет право на компенсацию. Это 50 процентов стоимости клада.

Однако денег Александр также получить не смог. Выясняется, что когда упаковка с монетами пришла в Гохран (что стало известно со слов следователей), то при вскрытии вместо монет обнаружился металлолом, говорит адвокат.

Монеты исчезли. Когда это произошло и кто виноват, выясняет Следственный комитет. А у Александра Снегирева теперь целая стопка бумаг из суда — и ни монет, ни компенсации. Ведь после кражи никто не может точно определить стоимость клада и понять, сколько именно причитается его законопослушному наследнику.




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