Новые наказания для водителей-нарушителей: когда вступят в силу изменения

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты, предусматривающие изменения наказания в отношении водителей, был опубликован в "Официальном мониторе Республики Молдова".

Как сообщает Молдпрес, новый закон предусматривает штраф за превышение скорости вождения до 1800 леев. В то же время за вождение в нетрезвом виде водителям грозит наказание в виде штрафа до 25 000 леев или неоплачиваемого труда в пользу общества от 40 до 60 часов, в обоих случаях с лишением права на управление транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Если водитель скроется с места происшествия, то он будет оштрафован, лишен права на управление транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года, ему грозит неоплачиваемый труд в пользу общества от 20 до 40 часов или арест за правонарушение на срок от 7 до 10 ней.

Закон вступит в силу через три месяца после его опубликования в "Официальном мониторе".