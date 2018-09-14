С начала года в центре столицы демонтировали более 100 уличных торговых точек

Более 100 уличных торговых точек были демонтированы в центре молдавской столицы с начала этого года. В ближайшее время будет убрано еще 15 киосков и передвижных торговых точек.

Как уточнили в мэрии столицы, с января по август претура сектора Центр издала 27 распоряжений о демонтаже незаконных построек, сносе загораживавших подъездные пути конструкций и рекламных щитов.

Ранее муниципальные власти объявили, что не работающие или с недействительным разрешением киоски, а также рекламные щиты с истекшими разрешениями будут демонтированы и вывезены.

В начале августа врио мэра столицы Руслан Кодряну заявил, что к концу октября из парков будут убраны все торговые точки, отмечает Молдпрес.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в начале года в столице действовали более 3 000 киосков, в том числе на рынках.