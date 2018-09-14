В Петербурге многодетные супруги выращивали для себя марихуану на балконе

Уголовное дело возбуждено в отношении многодетной семейной пары из Санкт-Петербурга за выращивание марихуаны на балконе для личных нужд, сообщает в пятницу пресс-служба управления на транспорте (УТ) МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Согласно сообщению, транспортные полицейские в рамках оперативно-розыскных мероприятий выявили 42-летнюю местную жительницу, подозреваемую в наркопреступлении. При досмотре у нее изъяли "вещество растительного происхождения зеленого цвета", которое оказалось марихуаной весом около 200 грамм.

"По месту жительства безработной женщины стражами правопорядка изъяты четыре куста наркотикосодержащего растения. Установлено, что дурманящий продукт с особой тщательностью культивировал на балконе 35-летний супруг злоумышленницы. Транспортными полицейскими выяснено, что глава многодетного семейства выращивал запрещенные "домашние" растения для личного потребления", — сообщает УТ МВД.

В настоящее время в отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье "незаконное хранение, изготовление, переработка наркотических средств", предусматривающей максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.