Бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей стала двенадцатой фигуранткой уголовного дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщили в Центральном районном суде Кемерово. Следствие просит заключить Шенгерей под стражу.
Шенгерей работала в областной инспекции под руководством Танзилии Комковой, которая также проходит обвиняемой по этому делу. Следствие считает, что Комкова, руководившая ведомством до 2014 года, злоупотребляла должностными полномочиями. Отмечается, что она не запретила эксплуатацию самовольно возведенного здания "Зимней вишни" и это привело к гибели посетителей. Как поясняли в СК, Комкову обвиняют не в корысти или взяточничестве, а в том, что она действовала в интересах сына, который попросил ее "помочь" неким людям.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом, именно Шенгерей отвечала за проверку здания, переделанного под торговый центр из производственной площадки кондитерского комбината. По мнению собеседника агентства, она могла вместе с начальницей скрыть найденные нарушения.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. Погибли 60 человек, большинство из них дети. В основном не удалось выбраться тем, кто был в кинозалах. По числу жертв этот пожар — один из крупнейших в России за сто лет.
Следствие установило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация, а охранник не стал включать принудительную систему оповещения о ЧП.
Фигурантами уголовного дела стали 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.
Здание ТЦ снесли, территорию приводят в порядок и готовят к строительству большого мемориального сквера в память о жертвах пожара.
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РАК
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове