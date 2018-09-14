Супруга погибшего на аэродроме в Хорештах инженера скончалась после известия о трагедии

Супруга инженера, погибшего при выполнении технических работ на аэродроме в Хорештах, скончалась вскоре после получения известия о трагедии. По информации компании, где работал инженер, у женщины были проблемы с сердцем.

Погибшему было 60 лет, в авиакомпании он работал официально, сообщает publika.md.

Съемочную группу на территорию аэродрома не пустили. Охранник заявил, что ему ничего известно о происшедшем:

- Не знаю, я сменился сегодня утром и ничего не знаю.

- Но вы знакомы с инженером?

- Я же говорю, что мне нечего сказать.

- С кем мы можем поговорить, чтобы вы нам позволили?

Как сообщили в Администрации гражданской авиации, инженер накануне проводил наземную техническую проверку самолета после ремонта и во время маневра врезался в другой самолет.

"При выполнении работ он запустил двигатель, произвел маневр на площадке и столкнулся со стоявшим там самолетом. Открыто уголовное дело, предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", - сказал начальник Яловенского ИП Павел Дамаских.

Собственное расследование случая в Хорештах проведет Государственная инспекция труда.





