Российские правоохранители выяснят, почему на предприятии в Ростовской области цыплят давили бульдозером

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запросы главе МВД Владимиру Колокольцеву и генпрокурору Юрию Чайке с требованием провести расследование в отношении одного из предприятий Ростовской области, где птиц давили бульдозером.

В частности, работники птицефабрики "Евродон" в Ростовской области уничтожали бульдозером живых цыплят индейки, заявил глава думского комитета Владимир Бурматов в интервью РИА "Новости".

"Комитет требует провести расследование этих фактов, потому что, на наш взгляд, это однозначно подпадает под 245-ю статью УК. Это жестокое обращение с животными, с одной стороны, а с другой стороны - это просто варварство, дикость и средневековье", - подчеркнул Бурматов.



Комитет направил запросы в МВД и Генпрокуратуру."Естественно, мы просим и полицию подключиться, потому что это уголовное преступление совершено, и при этом просим и прокуратуру подключиться. Возможно, там есть еще какие-то факты, которые могут вскрыться в процессе расследования", - пояснил глава комитета.

"Надо выяснить, кто отдавал распоряжение это сделать, не проводились ли такие мероприятия до этого, куда свозилась эта убитая птица потом. Если такое пренебрежение законом здесь демонстрируется, то мы можем предположить, что и остальные действия тоже имели характер грубого нарушения закона", - заявил Бурматов.