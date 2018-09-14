Изуродованному охотнику "пришили" новое лицо

Житель Квебека Морис Дежардан потерял большую часть лица семь лет назад. Только сейчас в возрасте 64 лет мужчине сделали операцию по пересадке лица. Об этом сообщает Daily Mail.

Морис Дежардан на охоте лишился носа, губ и подбородка. Мужчина на протяжении последних семи лет страдал от ужасной боли, практически не мог есть и спать.

В результате 64-летний мужчина стал самым старым человеком, которому полностью пересадили лицо, передает korrespondent.net.

На протяжении нескольких лет Дежардан проходил тесты и анализы на совместимость с имплантами. Также мужчина работал с психиатрами, чтобы быть уверенным, сможет ли он принять новое лицо.

Операцию проводили 100 врачей на протяжении 30 часов. Дежардан получил новую челюсть, зубы, губы, лицевые мускулы и нервы.

Мужчина полностью восстановился после хирургического вмешательства, и утверждает, что хирурги подарили ему новую жизнь.