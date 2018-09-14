Эксперты из 20 стран мира приняли участие в Национальном конгрессе акушерства и гинекологии

В столице прошёл Национальный конгресс акушерства и гинекологии. В нём приняли участие и иностранные эксперты из 20-ти стран мира. По словам молдавских врачей, у нас материнская смертность снизилась в два раза, по сравнению с 90-ми годами. Однако эта проблема, всё ещё остаётся на повестке дня.

"Мы видим решение этой проблемы в усилении качества первичной медицины и конечно в лечении этих пациенток в специализированных лечебницах", -рассказал врач-гинеколог Юрий Дондюк.

По словам врачей, детская смертность - ещё один болезненный вопрос в нашей стране. Они рекомендуют родителям быть более бдительными в первые годы жизни своих малышей.

"Соблюдать все требования, ставить прививки, потому что с первых дней жизни очень важен уход за ними и постоянный мониторинг", - отметил врач-гинеколог Юрий Дондюк.

На конгрессе говорилось и о нехватке медработников, особенно в сельcкой местности.

В нашей стране 40 родильных домов, а в большинстве из них регистрируют по 50 родов в год. По словам врачей, сокращение числа этих учреждений может улучшить качество услуг.

"В стране нужно максимум 10 родильных домов. Их надо оборудовать всем самым необходимым и тогда молодые специалисты захотят идти туда работать", сообщил председатель Ассоциации гинекологов и акушеров Валентин Фрипту.

Национальный конгресс акушерства и гинекологии проходит в шестой раз