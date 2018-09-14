После вмешательства Павла Филипа "e-Autorizaţie transport" заработала

Запущена система, которая позволяет подавать автоперевозчикам заявки на участие в распределении авторизаций CEMT (на международные грузоперевозки по территории стран-участников Европейской конференции министров транспорта - CEMT), посредством информационной системы „e-Autorizaţie transport”.

Согласно пресс-релизу Национального агентства автотранспорта, операторы транспортных перевозок могут подавать заявки, начиная с последнего рабочего дня второй декады сентября до последнего рабочего дня октября. Напомним, ранее, премьер Павел Филип потребовал у НААТ, чтобы софт e-Autorizație начал работу в установленные сроки.

"Софт и компьютер не берут взяток. Я знаю, что софт, который планировалось запустить еще с 1 сентября, не работает. Хочу обратиться к директору НААТ, Всеволоду Бокшаняну: если этот софт не заработает в установленный срок, господин директор Бокшаняну лишится своей должности", - заявил Павел Филип в среду на заседании кабмина.

С 1 сентября вступили в силу поправки к Транспортному кодексу, которые предусматривают выдачу авторизации перевозчикам в электронном формате