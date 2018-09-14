На въезде в Приднестровье обыскали сотрудников Агентства госуслуг

Сотрудников Агентства госуслуг, работающих в офисах регистрации транспорта в Тирасполе и Рыбнице, обыскали на въезде в Приднестровье.

Как сообщила делегация Кишинева в Объединенной контрольной комиссии, чиновников полчаса удерживали на административной границе. Их почти одновременно остановили на мостах Гура Быкулуй – Бычок и Резина-Рыбница. Приднестровские силовики обыскали служебные автомобили, а у сотрудников агентства на время изъяли удостоверения личности, формуляры и печати.

В ОКК обыск назвали незаконным, подчеркнув, что Тирасполь препятствует свободе передвижения в зоне безопасности. Пункты регистрации транспорта в Тирасполе и Рыбнице открыли 1 сентября. Автомобилистам с левого берега там выдают нейтральные номера, позволяющие выезжать за границу.