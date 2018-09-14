Африканская чума свиней добралась до Западной Европы

В Бельгии в четверг, 13 сентября, зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Тела нескольких диких кабанов обнаружены в 60 км от бельгийско-германской границы.

"Я воспринимаю ситуацию серьезно - однако мы хорошо подготовлены", - заявила министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер. По ее словам, Берлин находится в постоянном контакте с властями Бельгии и Еврокомиссией.

Ранее случаи заболевания были зафиксированы в восьми странах Восточной Европы, а также Украине и России. В частности, в Румынии пришлось забить более 120 тысяч свиней, сообщили власти этой страны в августе, напоминает dw.com.

Приоритетом является предотвращение заболевания, отметила министр. Ранее власти Германии одобрили серию мероприятий в целях борьбы с его распространением. В числе мер - проведение информационной кампании на нескольких языках и снятие сезонного запрета на отстрел диких кабанов. В январе Немецкий крестьянский союз потребовал отстрела 70% диких кабанов в ФРГ, поскольку "страдания животных, погибших от руки охотника, гораздо меньше, чем от чумы".

Африканская чума свиней - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и свиней. Оно неопасно для человека, однако эффективных лекарств против вируса на сегодняшний день не существует. Поэтому многие государства, граничащие с Россией, Украиной и странами Балтии, через которые распространяется заболевание, пытаются предпринять меры по борьбе с эпидемией.