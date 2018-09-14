Новый грузовик Hyundai запитают водородом

Компания Hyundai анонсировала появление на рынке коммерческого транспорта собственного грузовика с силовой установкой на топливных элементах. Причем речь идет в первую очередь о рынке Европы, где внимание к "зеленым" большегрузам стабильно растет.

Пока Hyundai обнародовала только одну фотографию будущего грузовика, которая должна помочь оценить "яркий дизайн" водородной новинки. Заявлено, что экстерьер грузовика продуман не только с точки зрения внешней эффектности и желания подчеркнуть отличия новинки от прочих коммерческих моделей марки, но и с точки зрения аэродинамики, которая оказывает прямое влияние на запас хода грузовика.

За внешнюю эффектность должны отвечать оригинальная решетка и синие акценты на кузове, вызывающие ассоциации с водородом, а за аэродинамику – внушительный спойлер и боковые накладки, а также дополнительные элементы между кузовом и кабиной.

Технических характеристик грузовика на топливных элементах разработчики пока не сообщают, как и стратегии его вывода на европейский рынок. Дополнительные детали Hyundai пообещала раскрыть в рамках выставки коммерческого транспорта IAA в Ганновере, передает Вести.ру.

Известно, впрочем, что продажи водородного грузовика в Старом Свете корейцы собираются запустить уже в следующем году. Его силовая установка будет работать на электричестве, которое планируется получать в ходе химической реакции между водородом и кислородом. "Выхлопом" же такой силовой установки является обычная вода.