Министр иностранных дел и европейской интеграции Тудор Ульяновский посетит 17-21 сентября с рабочим визитом Китай, где проведет ряд двусторонних встреч с высокопоставленными лицами этой страны и примет участие во Всемирном экономическом форуме, который состоится в городе Тяньцзине.
В программу включены двусторонние дискуссии о развитии и углублении молдавско-китайских отношений с государственным советником, членом Государственного совета, министром иностранных дел Китая Ваном И, председателем Комиссии по иностранным делам Всекитайского собрания народных представителей (парламента) Чжаном Есуи, главой отдела международных связей ЦК Коммунистической партии Китая Суном Тао, президентом Университета международных отношений и ректором Дипломатической академии КНР Цинем Яцином, представителями китайского бизнеса и корпораций, заинтересованных в проведении инвестиционных проектов в Молдове.
В ходе саммита в Тяньцзине, который также называется «летним Давосом», министр Ульяновский примет участие в серии тематических сессий, на которых будут обсуждаться вопросы мирового уровня, касающиеся новых путей к глобализации, расскажет о привлекательности Молдовы в качестве направления для иностранных инвестиций, а также о потенциале системы инноваций и развития цифровой экономики нашей страны. Также чиновник проведет двусторонние встречи с представителями государств-участников, в том числе с комиссаром ЕС по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, передает Молдпрес.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ВЕСЫ
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Сегодня возможны перемены. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Повысится Ваша деловая активность.
|Banca Nationala a Moldovei
Колумнист "КП" в Молдове