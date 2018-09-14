Депутаты считают правовое регулирование деятельности уличных музыкантов недостаточным — по их словам, сейчас мероприятия приходится проводить по нормативам 1990-х годов, изданным еще губернатором Анатолием Собчаком.

"Сейчас не предъявляется никаких требований по уровню шума и громкости звуков. Еще одна история — это когда жителей на празднике на танках катали, что совершенно небезопасно. Но мы это никак не регулируем — мероприятие частное", пишет ФОНТАНКА.РУ.

В 2017 года Смольный предложил принять поправки в федеральное законодательство, чтобы иметь возможность предъявлять минимальные требования для проведения частных культурных мероприятий. Документ находится на экспертизе в правительстве РФ.