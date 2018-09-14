"Далеко пойдет": честный ответ школьника поразил пользователей Сети

Пользователи портала Reddit поддержали американского школьника, выполнившего домашнюю работу с предельной честностью. Фотографией рабочей тетради мальчика поделился его отец под ником LucentPhoenix.

В домашней работе школьнику необходимо было рассказать о жизненной ситуации, когда он чувствовал себя злым и раздраженным, передает РИА Новости.

"Когда я нашел это домашнее задание в своем рюкзаке", — ответил мальчик.

На следующий вопрос о том, как он справился с неприятной ситуацией, школьник написал: "Сделал его". Пользователи Reddit восхитились откровенностью подростка.

"Он хороший ребенок", — написали в комментариях.

"Некоторым взрослым следовало бы вести себя так же", — согласился DaddyJayy.

"Далеко пойдет"- добавил FPro21.

"После таких постов хочется стать отцом", — признался один из пользователей.

Некоторые предложили отцу мальчика наградить его за честность.

"Купи ему мороженое", — предложили в комментариях.