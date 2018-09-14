В столице задержали 11 подозреваемых в торговле наркотиками в ночных клубах, пятеро из них студенты

10 мужчин и женщина были задержаны сотрудниками управления по борьбе с наркотиками. Их подозревают в торговле запрещенными веществами в особо крупном размере в ночных клубах.

Задержанным от 18 до 35 лет. Пятеро из них - студенты, еще один подозреваемый ранее был приговорен к четырем годам тюрьмы с отсрочкой за хулигантство, грабеж и сейчас находится на испытательном сроке.

Задержания проводились в течение этой недели сотрудниками управления по борьбе с наркотиками в сотрудничестве с Прокуратурой сектора Рышкановка.

В ходе следствия была установлена схема, по которой действовали наркоторговцы, когда находили и продавали клиентам таблетки экстази и марихуану. Правоохранители устроили несколько котрольных закупок у подозреваемых в развлекательных заведениях столицы. За таблетку экстази торговцы просили от 200 до 350 леев. Как выяснилось, психотропные вещества ввозили в страну контрабандой из европейской страны.

В рамках расследования провели 29 обысков, в ходе которых полицейские обнаружили наркотики, денежные средства, полученные в результате продажи, самодельные аппараты для употребления дурмана, а также электронные весы.

Стоимость конфискованных наркотиков достигает 200 тысяч леев. Если вина подозреваемыхх будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.