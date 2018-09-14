Таможня вернула деньги семье, которая пожаловалась премьеру на неправомерные сборы

Таможенная служба вернула деньги семье, которая ранее пожаловалась премьеру Павлу Филипу на неправомерный сбор на КПП, пишет Deschide.md со ссылкой на пресс-секретаря Таможенной службы.

В среду на заседании правительства глава Кабмина потребовал ведомство начать внутреннее расследование и вернуть гражданам деньги. Произошло это после того, как премьер получил письмо от гражданина, которого обязали незаконно заплатить таможенный сбор в 917 леев за покупки, сделанные для детей. Изначально в Таможенной службе заявили, что инспектор был предупрежден, а вот для его наказания оснований не нашлось. "То есть вы ему пожурили пальцем? Я считаю, что такие люди вообще не имеют права работать в Таможенной службе. Нам есть, с кем бороться, есть, где искать деньги, только не издевайтесь над людьми", - возмутился тогда премьер-министр. Согласно закону, таможенный сбор не взымается с вещей, ввозимых для личного пользования, стоимость которых не превышает 300 евро.

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