МИД Польши подтвердил: Козловской по-прежнему запрещен въезд в ЕС

Исполнительному директор Фонда Open Dialog Людмиле Козловской по-прежнему запрещено въезжать на территорию ЕС. Это подтвердил государственный подсекретарь польского МИД - Андржэй Папиерж в ходе встречи с послом Германии в Польше Рольфом Никелом.

Дискуссия проходила в контексте того, что Германия выдала Людмиле Козловской визу на краткосрочный въезд. "Польская сторона сохраняет свою позицию в отношении гражданки Украины Людмилы Козловской, которая внесена в Информационную систему Шенгена (ИСШ) как нежелательная персона.Решение о внесении Козловской в этот список было принято на основании информации Агентства внутренней безопасности Польши. Собранные материалы не оставляют сомнений в том, что источники финансирования Фонда Open Dialog были непрозрачны. Польские службы получили достаточно информации и от служб партнеров", - говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Польши.

МИД Варшавы уточнил также, что глава Агентства внутренней безопасности передал спецслужбам Германии и немецкой полиции детальную информацию, на основании которой было принято решение о внесении Людмилы Козловской в список, запрещающий ей въезд в ЕС.

Аналогичное письмо было направлено и во все остальные службы партнеров стран Шенген зоны.

"По мнению польской стороны, выдача краткосрочной визы типа LTV госпоже Людмиле Козловской было необоснованно. Запрет на въезд в Польшу и в Шенген зону Людмиле Козловской остается в силе. Эта персона по-прежнему включена в список ИСШ", - говорится в пресс-релизе МИДа Польши.

Напомним, глава Фонда Open Dialog была признана нежелательной персоной в Польше и в ЕС и выслана в Украину.Варшава подозревает Козловскую в связях со спецслужбами Кремля.