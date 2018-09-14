Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины

Ураган "Флоренс" достиг побережья Северной Каролины, сообщает Национальный центр по предупреждению об ураганах в Twitter.

Центр урагана находится в 105 километрах к юго-западу от курортного города Мертл-Бич, скорость ветра — до 160 километров в час. Ураган передвигается с относительно небольшой скоростью в девять километров в час, что увеличивает опасность наводнений из-за проливных дождей.

За последние дни ураган ослаб с четвертой до первой категории, скорость ветра упала с 215 до 150 километров в час. Однако, по данным синоптиков, "Флоренс" не перестал быть одним из наиболее опасных ураганов последних лет, поскольку он грозит масштабными наводнениями.

Прогнозы синоптиков предполагают, что ураган повернет на юг и пройдет по Южной Каролине, затем вновь уйдет на север, предварительно ослабев до циклона.

Власти некоторых штатов ввели из-за урагана режим ЧП, в районах с населением до миллиона человек объявлена обязательная эвакуация, передает РИА Новости.