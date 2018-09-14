Мэттью МакКонахи рассказал, как спас шестимесячного сына от горного барана

Голливудский актер Мэттью МакКонахи на шоу комика Джимми Феллона рассказал о случае, когда ему пришлось спасать своего сына от горного барана.

В рамках рубрики "True confessions" в которой участникам шоу предлагается определить, правдивую историю рассказывает гость или лжет, МакКонахи поведал о том, как встречал свой сороковой день рождения на пикнике в кругу семьи.

Актер отправился на пикник в Гранд-Каньон вместе с супругой, шестимесячным сыном и собакой. Отдых семьи прервал крупный горный баран, которому присутствие людей рядом с его стадом явно пришлось не по душе. В какой-то момент МакКонахи вместе с ребенком на руках оказался между разозлившимся животным и обрывом, из-за чего ему пришлось бросить младенца своей жене. Ребенок пролетел почти 4,5 метра, но супруга сумела его поймать.

После этого актер сумел отогнать животное с помощью попавшейся под руку палки, передает РИА Новости

История была настолько детальной и невероятной, что другой гость программы — рэпер Тарик Троттер — не поверил в ее правдоподобность, а вот сам Джимми Феллон посчитал ее достаточно реальной. Ведущий оказался прав и реальность истории подтвердил сам МакКонахи.