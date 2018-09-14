Для президента "позаимствовали" автомобиль Госканцелярии

Президент Игорь Додон пересел в новый Мерседес S-класса. На нем он приехал на Всемирный конгресс семей, проходящий в Кишиневе. В Государственной службе охраны заявили, что для главы государства "позаимствовали" автомобиль, который использовали для приема иностранных делегаций.

"Этот Мерседес S-класса мы выбрали в гараже Государственной канцелярии. Господин президент будет ездить на этом автомобиле, пока ему не не предоставят другой", - cказал глава Государственной службы охраны Анатолий Голя.



Президентский Мерседес и машина сопровождения из кортежа попали в аварию в прошлое воскресенье. Игорь Додон и его сын получили незначительные травмы, мать президента до сих пор остается в больнице. Можно ли отремонтировать автомобиль главы государства, выясняют эксперты.



